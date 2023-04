Um indivíduo foi socorrido pela equipe do SAMU de Jandaia do Sul por volta das 23h30 desta sexta-feira (14) depois de ser alvejado por disparos de arma de fogo durante troca de tiros com policiais militares. Ele foi levado ao Hospital da Providência em Apucarana.

O confronto ocorreu na Rua Josefinos, na Vila Rica.

Outros suspeitos teriam fugido do local que seria apontado como ponto de tráfico de drogas.

Mais informações em breve.