Incêndio atinge duas lojas no centro de Apucarana durante a madrugada

Um incêndio atingiu duas lojas comerciais na madrugada desta quinta-feira (22), na Rua Oswaldo Cruz, na região central de Apucarana, no norte do Paraná. A ocorrência foi registrada por volta das 5h e provocou danos materiais nos estabelecimentos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência e combater as chamas. Conforme as informações divulgadas pelo TNOnline, a equipe precisou de um reforço no abastecimento de água para dar continuidade ao trabalho.

Com o apoio, os bombeiros conseguiram controlar rapidamente o incêndio, evitando que o fogo se espalhasse para outros imóveis próximos.

Os estabelecimentos atingidos são uma loja de roupas e outra de variedades. As causas do incêndio ainda deverão ser apuradas.

Fonte: TNOnline