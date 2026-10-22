Carreta cai em vala e provoca interdição da BR-376 entre Jandaia do Sul e Mandaguari

Um incidente envolvendo uma carreta provocou transtornos no trânsito da BR-376, entre Jandaia do Sul e Mandaguari, na noite de quarta-feira (21). Apesar do acidente, não houve registro de feridos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle da direção e a carreta caiu em uma vala no quilômetro 211 da rodovia. O acidente provocou a interdição da pista no sentido Curitiba, conforme comunicado divulgado pela corporação por volta das 21h50.

Equipes da PRF e da concessionária responsável pelo trecho atuaram nos trabalhos de desobstrução da rodovia. Em uma atualização divulgada por volta das 23h20, a PRF informou que uma faixa havia sido liberada para o tráfego no sentido Curitiba.

O acidente exigiu atenção redobrada dos motoristas que trafegavam pelo trecho durante os trabalhos de atendimento e liberação da pista.