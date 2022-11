Inauguração da Loja Otto Store

Inaugurou neste sábado (12) a Loja Otto Store em Jandaia do Sul sob a direção de Rosana Volpato.

Com 16 anos de tradição na cidade de Rolândia a Otto Store chega à Jandaia do Sul trazendo muitas opções e marcas exclusivas da moda feminina e masculina.

A Loja Otto Store está localizada na Rua Jose Maria de Paula nº 575 – centro, telefone/Whats app (43) 99908 8748

“OTTO STORE; PERZONALIZANDO O SEU ESTILO”