II Caça Talentos está com inscrições abertas para Oficina de Circo e Desenho Artístico até dia 10 de maio

O Departamento de Cultura informa que estão abertas as inscrições para o II Caça Talentos 2022. As oficinas ofertadas serão Oficina Circo Arte (arte circense) para crianças e adolescentes de 06 a 18 anos e a Oficina Criarte (desenhos artísticos) para adolescentes de 14 a 17 anos.

Se seu filho tem entre 06 e 18 anos, ele poderá se inscrever em uma das oficinas e participar do Natal Luz 2022! As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas através do link: https://forms.gle/fQu3dzShBxYkTj4k8 até dia 10 de maio de 2022.

Para mais informações entre em contato com o Departamento através do Whatsapp (43) 9-9662-2852.