Idoso é agredido e roubado na Getúlio Vargas

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 0h48 desta quarta-feira (29) na Avenida Getúlio Vargas.

Conforme a PM, a equipe policial foi solicitada para atender uma ocorrência de roubo em que um homem trajando camiseta na cor vermelha havia agredido um idoso e o roubado. No local a testemunha xxxx, 46 anos informou ser proprietário de uma Lanchonete quando entrou em seu estabelecimento um homem com aproximadamente 1,85m de altura, trajando camiseta na cor vermelha, bermuda, chinelo e boné branco e ficou pedindo a quantia de R$ 10 reais para comprar drogas.

O proprietário pediu para que o homem saísse do estabelecimento, o homem saiu e o proprietário ouviu alguns barulhos e viu o autor agarrando um idoso que estava sentado nas proximidades e dele roubou a quantia de R$ 100 reais e um cartão bancário, empreendendo fuga na sequencia.

O idoso teve sangramento no nariz após a ação delituosa.

O proprietário do bar viu toda a ação e mostrou uma foto do autor à equipe PM, um homem que transita no comércio em estado de mendicância.

A vítima e a testemunha foram orientados. A equipe realizou patrulhamento com intuito de localizar o autor, porém sem êxito.