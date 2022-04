Iara Thamires ministra palestra no Colégio Cerávolo

Nesta última quarta feira, no Colégio Cerávolo em Apucarana, foi realizada uma palestra com Tema de Criptomoedas e planejamento financeiro.

O tema criptomoedas está em alta com o aumento do número de usuários e o Colégio sentiu necessidade de trazer esse conteúdo aos alunos!

Quem ministrou a palestrante foi Iara Thamires que possui vasta experiência em investimentos financeiros e criptomoedas.

Evento contou a presença do Diretor Diego, da Sra. Aliane do NRE, alguns professores e todos os alunos do Técnico em Administração.