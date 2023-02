Homens estariam aplicando golpes em idosos na Caixa Econômica de Jandaia do Sul

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 10h29 desta segunda-feira (20)

Conforme a PM, solicitante informou que três homens estariam na agência da Caixa Econômica Federal, aplicando golpe em idosos. O golpe seria do tipo “posso ajudar” em que retém o cartão do indivíduo. Eles estariam em um veículo Volkswagen Gol, na cor branca. Um dos autores seria alto negro com barba e trajando boné preto, camiseta vermelha, calça jeans escura e com tatuagem no pescoço. O outro seria moreno claro, baixo, bigode, trajando camiseta branca com estampa, tênis e bermuda vermelha. O terceiro indivíduo não foi especificado.

A equipe policial foi até a agência, não localizou pessoas com tais características, nem foi encontrado nenhum objeto estranho nos caixas eletrônicos e, na sequência, foram até às demais agências bancárias da cidade, mas sem êxito em encontrar os suspeitos.

Um pouco mais tarde, uma pessoa, moradora do Jardim das Flores, procurou a Polícia Militar e relatou que estava no caixa eletrônico da agência da Caixa Econômica Federal e que seu cartão da aposentadoria ficou preso no caixa. Então um homem baixo, gordo, usando camiseta branca e shorts, se apresentou e ofereceu ajuda e passou um número de telefone 0800 para que ela ligasse para resolver o problema.

Na ligação uma mulher atendeu imediatamente e pediu CPF e data de nascimento e disse que o cartão em questão estava bloqueado. O homem disse que o cartão havia sido retido pelo caixa eletrônico e que ela não devia se preocupar.

A vítima deixou o cartão no caixa eletrônico e saiu. Com dúvidas sobre o fato e desconfiando que foi vítima de golpe, ligou para Polícia que a orientou e registrou o fato.

A vítima não sabe precisar se teve algum dinheiro furtado ou se seus dados foram de alguma forma utilizados com má fé.