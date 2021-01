Homem quebra residência, dá trabalho a Polícia e danifica camas no PAM

Jandaia do Sul 04h57min. Natureza Ameaça / Desobediência / Resistência / Desacato. Endereço Rua José Francisco Borges – Centro. Preso 1 HOMEM – 22 anos

Diz o relato da Polícia Militar:

Relatou a solicitante que na residência localizada no endereço supracitado o namorado estaria espancando a namorada. Ao chegar no local, fora constatado um masculino totalmente alterado, o qual estava com diversos hematomas pelo corpo e as mãos sangrando, e ao avistar a viatura começou a ofender a equipe e ainda entrou em sua residência e tomou posse de duas facas, uma em cada mão, e passou a ameaçar a equipe policial de morte, diante do fato fora dado voz de prisão ao mesmo, o qual reagiu com mais ameaças e agressividade, sendo necessário uso de força moderada para contê-lo e uso de algemas, sendo posteriormente identificado como ______, ainda feito contato com a Sra. _______ a qual negou que tivesse sido agredida, não apresentando nenhuma lesão aparente, foi também constatado que haviam vários vidros da residência e móveis danificados, após os fatos _____ fora conduzido até o PAM de Jandaia do Sul para receber atendimento médico e entregue na delegacia de polícia para as providências cabíveis ao fato. Durante a confecção do boletim de ocorrência,______que estava algemado, passou a apertar as algemas em suas mãos relatando que iria “ferrar” com os policias. A equipe ainda encaminhou o preso _________, 22 anos, ao PAM de Jandaia do Sul para receber atendimento médico devido a lesões em ambas as mãos, relato que ao chegar no pronto socorro, o preso que estava muito alterado, começou a dar cabeçadas nas portas e paredes, necessitando ser contido pela equipe médica e policial, o qual ainda precisou ser amarrado na cama, mesmo estando algemado, vindo a quebrar duas camas do PAM através de chutes e empurrões, e devido ao seu estado foi medicado com sedativos, sendo que em contato com a médica de plantão, Sra. ______, a mesma relatou que estava tentando contato com os Hospitais psiquiátricos da região a fim de conseguir um internamento para _____, ainda que o mesmo permaneceria em observação no PAM, não sabendo precisar quanto tempo duraria o internamento, sendo então repassado o fato ao oficial _____ o qual orientou a equipe, sendo informado ainda o investigador da Polícia Civil, para instauração de um possível inquérito policial após alta médica de __________.

As duas facas foram apreendidas.