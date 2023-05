Homem morre em confronto com a PM após agredir esposa em Marialva

Nesta quarta (17), por volta das 22h, policiais militares do 4º BPM em patrulhamento tático pela cidade de Marialva, se depararam com uma situação de violência doméstica que se desenrolava no interior de uma residência no bairro Interclube. No momento que a equipe tentou realizar abordagem ao agressor, este sacou uma arma de fogo e apontou em direção aos policiais, sendo necessário responder a iminente e injusta agressão com disparos de arma de fogo, o indivíduo veio a óbito no local, a vítima foi encaminhada ao pronto atendimento, pois apresentava lesões decorrentes da agressão sofrida. Diante dos fatos, com os órgãos competentes devidamente acionados, a ocorrência foi encaminhada para a 23ª DRP para as providências cabíveis.