Um homem de 68 anos de idade morreu após cair de um telhado em uma chácara da lazer localizada na região do Parque Industrial Domingos Massa em Jandaia do Sul.

O acidente ocorreu por volta do meio-dia desta sexta-feira (25).

O idoso fazia manutenção no telhado quando houve a queda. Ele chegou a ser socorrido pela equipe do SAMU de Jandaia do Sul, que solicitou apoio da Avançada com médico, mas infelizmente, apesar de todos os esforços, o homem identificado como Anézio não resistiu.

