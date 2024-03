Homem embriagado é agredido e roubado durante a madrugada

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 3h09 da madrugada deste sábado (2).

Conforme a PM, o Sr. “J” se encontrava na Rua Joaquim José de Almeida filho quando apareceu quatro homens e começaram agredi-lo causando vários hematomas na região da cabeça e estava com a testa inchada olho roxo um corte na região da nuca, também estava com dor no braço esquerdo, costas e perna esquerda. Disse também que foi subtraído seu celular e sua carteira.

A vítima se encontrava embriagada, falando palavras desconexas.

Diante dos fatos foi acionada a Defesa Civil, que conduziu “J” para o hospital Nossa Senhora de Fátima de Jandaia do Sul.

Foram feitas ronda no intuito de localizar o autor, porém sem êxito.