Homem é preso por porte ilegal de arma em Kaloré. Droga também foi apreendida

No último sábado (27/05), a equipe policial realizou uma operação saturação nos municípios de Marumbi e Kaloré. Durante a abordagem em um grupo na cidade de Kaloré, a equipe encontrou um revólver da marca Taurus calibre .38 com capacidade para 5 munições, contendo 5 cartuchos deflagrados, além de 4 eppendorfs contendo substância análoga à cocaína pesando 3,6 gramas, no solo ao redor dos abordados.

Ao ser questionado sobre a posse da arma e das drogas, um dos abordados, de 45 anos, assumiu que havia encontrado a arma há um mês em um terreno baldio, já com as munições deflagradas, e durante a abordagem acabou jogando-a ao solo. No entanto, a posse das drogas não foi assumida por nenhum dos abordados.

Diante disso, o homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul juntamente com a arma e os cartuchos deflagrados para as providências de polícia Judiciária.