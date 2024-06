Homem é preso após tentar enforcar mulher no Jardim Universitário

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul à 1h11 da madrugada desta sexta-feira (21), no Jardim Universitário.

Conforme a PM, no local relatou a solicitante que ao chegar em sua residência foi agredida por seu convivente, que o mesmo tentou enforcá-la, causando lesão na região interna da boca. Disse ainda, que possui medida protetiva contra o mesmo.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão a homem, sendo as partes encaminhadas até a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para as providências cabíveis ao fato.

Ainda conforme a PM, o autor encontrava-se totalmente alterado, onde foi necessário uso de algema para a sua condução para resguardar sua integridade física e da própria equipe policial. A solicitante relatou que já foi agredida outras vezes.