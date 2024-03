Homem é preso após espancar mulher em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 7h02 desta quinta-feira (29) em Jandaia do Sul

Conforme a PM, a equipe foi acionada para deslocar no endereço citado, onde segundo um solicitante anônimo, avistou uma mulher ser “arrastada” pelos cabelos. No local a equipe visualizou uma mulher chorando e pedindo ajuda informando que seu convivente estaria dentro da residência.

O homem foi abordado e identificado e a vítima estava com um edema na região da testa e relatou que desde as 04h da manhã estava sofrendo agressões e que seu convivente, de posse de uma barra de ferro, a agrediu na cabeça. Depois, com um “pedaço de madeira” bateu por todo seu corpo, resultando em edema na região posterior da coxa esquerda, rasgou suas vestes e tentou violentá-la com as mãos.

Após o fato a vítima relatou que foi até a rodovia para atentar contra própria vida, mas foi arrastada pelos cabelos pelo agressor.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a polícia judiciária para os demais procedimentos. A vítima foi encaminhada ao hospital para realização dos laudos de acordo com as agressões sofridas e também foi orientada.