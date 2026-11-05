Atualização: Homem é preso com drogas, arma e munições em Jandaia do Sul

A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Jandaia do Sul, prendeu em flagrante, na tarde de quarta-feira (04/11), um homem residente em Bom Sucesso, suspeito dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A prisão ocorreu após trabalho de inteligência e monitoramento realizado pelos agentes de polícia judiciária, que identificaram a utilização de um veículo para o transporte de entorpecentes entre municípios da região.

Durante a abordagem, realizada em Jandaia do Sul, os policiais localizaram aproximadamente um quilograma de maconha no interior do automóvel. Na continuidade das diligências, foram encontradas outras porções de drogas e uma arma de fogo em uma área de mata próxima à residência do investigado.

Ao todo, foram apreendidos 1,257 kg de maconha, aproximadamente 16 gramas de cocaína, um revólver calibre .38, 20 munições, uma balança de precisão, dinheiro em espécie e o veículo utilizado no transporte das drogas.

O preso possui duas condenações definitivas por tráfico de drogas e, no momento da prisão, cumpria pena em regime semiaberto, mediante monitoração eletrônica por tornozeleira.

Diante da reincidência na prática criminosa, a Polícia Civil representou à Justiça pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, visando impedir a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.