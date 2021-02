Homem é preso acusado de ameça, dano e violência doméstica na Rua Plácido Caldas

Conforme a PM, às 11h45 de quarta-feira (10), após solicitação, a equipe policial deslocou até ao local citado, onde segundo informações repassadas estaria ocorrendo uma violência doméstica. No local a equipe fez contato com a mulher de 25 anos, que relatou que há cerca de um ano convive com o homem de 27 anos, de quem está grávida de quatro meses, e que constantemente ocorrem brigas e agressões, sendo que nesta data a vítima recebeu mensagens via celular, que a pessoa de ———— havia quebrado o guarda-roupa do casal e feito várias ameaças contra a Senhora ———— e seus pais, sendo que deslocou ao local juntamente com seus pais e constataram o fato.

Diante do desejo de representação por parte da vítima, a equipe de serviço acabou dando voz de prisão ao homem, sendo o mesmo conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul.