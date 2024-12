Homem é morto a tiros na Praça do Café

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 3h34

Rafael Henrique Michele, de 31 anos, morreu no local.

Conforme a PM, durante Patrulhamento pela área Central da cidade de Jandaia do Sul, a equipe ouviu estampidos semelhantes a disparos de arma de fogo oriundos da Praça do café, onde eventos alusivos a festa de aniversário do município estavam terminando, de imediato já foi informado a central de operações policiais militares a respeito do fato e alguns minutos depois a central confirmou a chegada de ligação informando possível homicídio nas proximidades de uma lanchonete.

Populares apontaram o local onde a vítima estava caída sobre o gramado de um dos jardins da Praça do café. A vítima já estava inerte, possivelmente sem sinais vitais, como providência a equipe garantiu a segurança do local enquanto aguardava a ambulância do SAMU, que já havia sido acionada por populares, também foi acionada a Defesa Civil.

Alguns populares se aproximaram da equipe e informaram que os autores dos disparos contra a vítima seria as pessoas de XXXX e XXXX, filho do XXXX, bastante conhecido no meio policial por envolvimento em delitos diversos como tráfico de drogas e outros.

Também chegaram algumas informações junto à central PM informando que os autores teriam se evadido em uma Saveiro de cor branca, ainda durante o atendimento chegou informação para a equipe de que a vítima teria se envolvido em uma briga anteriormente, porém não foi repassada a identificação dos envolvidos que teriam participado da suposta briga com a vítima mais cedo.

Compareceu no local também o escrivão de polícia judiciária, e o delegado de Policia, que assumiu os trabalhos de investigação no local e tomou as providências cabíveis para remoção do corpo.

