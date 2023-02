Homem é ferido com golpe de canivete em Jandaia do Sul

A ocorrência fi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 18h48 desta sexta-feira (24).

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada, onde o solicitante havia informado que teve uma briga de dois homens e que um deles foi ferido por arma branca.

Com a chegada da equipe policial, a vítima já havia sido atendida pelo SAMU e encaminhada para o hospital.

Ainda no local foi informado pelo filho da vítima, que o autor se tratava de XXXX 65 anos. Posteriormente foram colhidas as características do autor e feito diligências na tentativa de localizar o suspeito porém ele não foi encontrado.

Em continuidade, a equipe policial foi ao hospital e conversou com a vítima, que informou que estava em uma oficina quando o autor chegou e falou que estavam falando do mesmo e partiu para cima da vítima utilizando um canivete, ferindo com um corte no ombro direito.

A vítima foi orientada a comparecer a delegacia de polícia para as devidas providências.