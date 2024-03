Homem é esfaqueado em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 2h26 da madrugada deste domingo (17).

Conforme a PM, uma equipe policial de Apucarana deslocou até o hospital da Providência onde a enfermeira relatou que uma equipe do SAMU de Jandaia do Sul encaminhou um paciente com um ferimento de arma branca no abdômen, que seria uma lesão grave por ter perfurado o intestino e ele já estaria no centro cirúrgico.

A vítima foi identificada como J—–, 39 anos, porém a equipe não pode fazer contato com ele por estar no centro cirúrgico e segundo a enfermeira ele havia dito que houve um desentendimento familiar que resultou no ferimento.

Diante dos fatos a equipe confeccionou boletim e orientou a solicitante que assim que chegasse um familiar orientasse a procurar a delegacia para dar mais informações sobre o ocorrido.