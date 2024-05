Homem é atropelado no Jardim Santa Helena. Ocorrência foi registrada como omissão de socorro

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 20h12 de quarta-feira (1) na Rua Gregório Rodrigues dos Santos, Jardim Santa Helena.

Conforme a PM, a equipe policial foi abordada por um homem, que relatou que seu sogro havia sido atropelado em frente sua residência por um veículo Ford Ka de cor azul, modelo antigo, não sabendo informar as placas do mesmo. A vítima foi arremessada ao chão, segundo as testemunhas e constato por vídeos de câmeras de segurança. O condutor teria se evadido do local sem prestar socorro, segundo consta no relato. A vítima dispensou atendimento médico no primeiro momento, mas foi orientado a procurar assistência médica posterior. O veículo suspeito não foi localizado.