Um homem de 56 anos foi atropelado por um veículo no início da noite de segunda-feira (30) em Jandaia do Sul.

O acidente aconteceu na Avenida Anunciato Sonni, em frente ao Supermercado São Pedro.

A equipe da Defesa Civil foi acionada e encontrou o homem inconsciente no local. Com apoio do SAMU, a vítima foi levada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, onde recobrou a consciência e foi transferido para o Hospital da Providência em Apucarana.