Homem é assassinado com tiros dentro de carro em Sarandi

Um homem de aproximadamente 31 anos, identificado como Everton Godóis Vieira, foi brutalmente assassinado na noite deste domingo (10) na Avenida Maringá, em Sarandi. A vítima foi encontrada sem vida dentro de um Volkswagen Gol.

A Polícia Militar foi acionada e constatou o óbito, enquanto socorristas do Samu e do Siate estiveram no local para prestar atendimento, porém Everton já estava sem vida. Testemunhas relataram que dois atiradores em uma motocicleta se aproximaram do veículo e efetuaram os disparos.

Os órgãos competentes, como Polícia Civil e Criminalística, foram acionados para realizar os procedimentos necessários. Após a realização da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A Delegacia de Homicídios de Sarandi está investigando o caso.