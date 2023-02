Homem desaparecido em Palmeira (PR) é localizado próximo a construção do Contorno de Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 11h54 deste sábado (11).

Conforme a PM, após várias ligações no 190 relatando que haveria um óbito na rodovia BR-376,próximo a obra do contorno de Jandaia do Sul, a equipe foi ao local indicado e constatou um homem sentado as margens da referida rodovia e, ao checar seus dados junto ao sistema da PMPR foi localizado um boletim de número elaborado na cidade de Palmeira-PR, o qual consta o senhor XXXX, como pessoa desaparecida, sendo que ele faz uso de remédios controlados, porém no momento estava íntegro e consciente e foi conduzido a delegacia de Apucarana para providências cabíveis.