Homem danifica carro da ex com soco inglês

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 21h42 desta quarta-feira (22).

Conforme a PM, Compareceu na sede da segunda CIA PM Jandaia do Sul a pessoa a qual informou que parou em um posto de combustível para abastecer seu veículo, Chevrolet Onix, momento em que seu ex-convivente se aproximou e, de porte de um soco inglês, quebrou o vidro do seu carro e danificou a lataria, em seguida, agrediu o passageiro do automóvel e saiu do local tomando rumo ignorado, relatou ainda a solicitante que possui medida protetiva contra xxxx.

Foi realizado patrulhamento porém o autor não foi encontrado. A vítima foi orientada.