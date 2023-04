Homem ameaça matar cachorros que mataram suas galinhas

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 9h31 desta segunda-feira (3) na Rua dos Patriotas em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, foi repassado a equipe policial que a senhora relatou que seu vizinho veio até a sua residência e a injuriou chamando-a de vagabunda e que mataria seus cachorros, pois eles teriam matado suas galinhas.

No local a vítima confirmou os fatos e acrescentou que a casa que alugam é do mesmo dono e que o homem constantemente vem até seu quintal recolher madeira com oconsentimento do proprietário.

A vítima foi orientada quanto aos procedimentos a serem tomados.