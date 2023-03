Governo decreta luto oficial de três dias em razão do grave acidente em Jandaia do Sul

O Governo do Estado decretou três dias de luto oficial em função das vítimas do grave acidente envolvendo um ônibus com crianças da APAE em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. Segundo as primeiras informações, duas meninas morreram na colisão com um trem e seis crianças ficaram feridas. Havia 25 pessoas no ônibus, sendo duas monitoras, o motorista e 22 crianças.

“A comunidade escolar paranaense está em luto com esse grave acidente em Jandaia do Sul. Que Deus conforte as famílias das meninas e que os demais logo se recuperem desse acidente. O Governo do Paraná vai fazer o que estiver ao seu alcance para ajudar essas pessoas”, disse o governador em exercício, Darci Piana.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana e Jandaia do Sul atenderam o acidente, que também contou com apoio aéreo e ambulâncias de municípios vizinhos.

O ônibus estava levando os estudantes para casa quando colidiu com o trem na altura da rua Presidente Kennedy, na localidade da Vila Rica. As causas do acidente vão ser investigadas pelas forças de segurança.