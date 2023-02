Golpe do anúncio é aplicado em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 17h54 deste terça-feira (14) na Rua Pirapó em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, a equipe policial foi informada que uma mulher teria comprado uma tv e que o vendedor não queria entregar.

No local foi feito contato com as partes, que relataram que um terceiro copiou o anúncio e

ludibriou as duas partes para que fizesse um pix. Depois de ter feito o pix a vítima

percebeu que se tratava de um golpe.

As partes foram orientadas e liberadas no local.