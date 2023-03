Gestantes do Clube de Mães recebem os primeiros kits enxoval do ano

Na manhã desta segunda-feira (27), foi realizada, na Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Jandaia do Sul (APMI), a primeira entrega de kits enxoval do ano de 2023, referente às participantes do Clube de Mães e Gestantes que ingressaramnos grupos no ano passado. Foram quatro gestantes beneficiadas neste início de ano, sendo uma antecipadamente.

O evento contou com as presenças da presidente da APMI,Luciene Flauzina Trombela e de Marta Alves, esposa do vice-prefeito Fifa, que parabenizaram as gestantes pela conclusão de seus enxovais e fizeram votos de saúde e bom parto para elas.

Houve, também, o oferecimento de um coquetel para celebrar o momento, tendo este ficado por conta da padaria social “Delícias da APMI”, que é parte de outro importante projeto desenvolvido pela instituição.

A APMI informaque está com as inscrições abertas para o Clube de Mães e Gestantes, que conta com o apoio da prefeitura municipal e que é oferecido de maneira gratuita, tendo por objetivo acolher as gestantes para promover a convivência comunitária, a troca de experiências, o fortalecimento de vínculos, prestar orientações e encaminhamentos, além de proporcionar os ensinamentos para a confecção das peças para o enxoval do bebê e a doação do kit ao final da gestação.

As interessadas em participar podem entrar em contato pelo wattsapp (43) 9 9652-7799 ou no endereço Avenida Getúlio Vargas nº 1116 – fundos.