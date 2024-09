Genro e sogro se desentendem durante uso de drogas

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (2) na Avenida Tancredo Neves em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, foi informado que um indivíduo adentrou em um estabelecimento todo ensanguentado relatando que havia sido agredido.

No local a equipe policial fez contato com A—–, 32 anos, que relatou ter entrado em vias de fato com um indivíduo, que é seu genro, que ambos estavam utilizando drogas (crack) juntos, em via pública e acabaram se desentendendo.

A vítima apresentava escoriações na testa e no braço direito, porém recusou atendimento médico e estava inquieto e apresentando sintomas de embriaguez, formando frases desconexas.

A vítima, temendo ser agredida novamente, foi conduzida até sua residência.

Foi realizado patrulhamento com intuito de localizar o autor, porém, sem êxito.