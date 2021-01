Filho agride mãe na Vila Alta

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na Rua Treze de Maio, Vila Alta em Jandaia do Sul. O homem de 39 anos foi preso.

No início da noite de terça-feira (5) a solicitante relatou a Polícia Militar que seu filho teria lhe agredido com tapas e chineladas, ela apresentava várias escoriações pelo corpo e as agressões são constantes. A mulher está com seu braço direito quebrado por agressões que sofreu de seu filho no dia 31/12/2020.

Diante do fato, foi dado voz de prisão ao autor e o mesmo encaminhado até a delegacia de Jandaia do Sul para as providências cabíveis ao fato.