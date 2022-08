Festival de Dança: Fotos e resultado oficial

4º FESTIVAL DE DANÇA DE JANDAIA DO SUL – SELETIVA MERCOSUL NA ARGENTINA

O departamento de Cultura de Jandaia do Sul promoveu nos dias 06 e 07 de agosto de 2022 a 4ª Edição do Festival de Dança de Jandaia do Sul no Auditório Municipal professor Lourenco Idelfonso da Silva.

Recebemos em nosso palco Escolas/ Academias/ Grupos e bailarinos de vinte e três municípios: Apucarana, Arapongas, Astorga, Campo Mourão, Cantagalo, Cascavel, Echaporã-SP, Engenheiro Beltrão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ibiporã, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Londrina, Mandaguari, Maringá, Nova Esperança, Oscar Bressane- SP, Paranavaí, Rolândia, São Jorge do Ivaí, São Pedro do Ivaí e Sarandi.

Foram 178 coreografias apresentadas nas modalidades de Ballet Clássico, Contemporâneo, Jazz, Dança de Salão, Danças Urbanas, Dança do Ventre e Livre. Todas as modalidades foram premiadas com troféus de primeiro, segundo e terceiro lugares e as melhores notas da classificação geral receberam primeiro lugar dois mil reais, segundo lugar mil e quinhentos reais e terceiro lugar mil reais. Também todos os primeiros lugares garantiram vagas para o XXVIII Festival de Danzas do Mercosul na Argentina em 2023.

Juntamente com o evento tivemos workshop de Ballet com a professora Maria Amaral e de Jazz com a professora Isys Caldas no Ginásio municipal de esportes.

Tivemos ainda praça de alimentação e feira do artesanato.

A diretora do Departamento de Cultura de Jandaia do Sul Crystiane Aparecida Martins Borba agradece em primeiro lugar a Deus pela realização de mais este evento, a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, a Câmara de vereadores e sua equipe do departamento de Cultura Milena kerges, Maria Barbosa, Ana Paula Mariano, Elinho, Serginho, Nilda, Ana e Andressa e também a equipe do Ceebja coordenada pela Elinéia Silva e Lilian Rabassi. Agradece ainda a sua mãe Cida França pela composição e a Ana Guedes pela interpretação da música tema do Festival de Dança de Jandaia do Sul e a todas as pessoas que colaboraram para a realização deste evento.

Agradece também aos jurados Norma Pelegrini de Porto Iguaçu Argentina, Maria Amaral de Telêmaco Borba, Samuel Santana (Sassá) de Londrina, Daniele Zago de Londrina, Leila Assis de Ibiporã, Fernando Nascimento de Curitiba e Isys Caldas de Curitiba. Aos professores da Oficina Dançarte do Departamento de Cultura de Jandaia do Sul, Nicole, Maria Luiza, Cleiton e Paulo que se apresentaram no encerramento as coreografias selecionadas para o Mercosul na Argentina e aos alunos de Danças Urbanas e Ballet Clássico que fizeram a abertura do Festival.

Agradece a imprensa pela cobertura do evento: Jandaia online, Atílio e Claudemir, Espaço Aberto, Sérgio do Blog do Berimbau, Informativo do Pardal, Jornal da Unicentro, Tnoline, Ponga, Rádio Jandaia e equipe de comunicação da prefeitura e também a doação dos alimentos que serão doados as instituições do nosso município e ao público que prestigiou com seu aplauso.

Parabéns a todos os participantes pelas belíssimas apresentações e a todos os premiados na 4ª edição do Festival de Dança de Jandaia do Sul.

Resultado Oficial