Neste domingo (27), o Rotary Club de Jandaia do Sul realizou a sua 5° Feijoada Drive Thru na Casa da Amizade.

Toda a renda do evento será aplicada nas ações que o Rotary Club realiza, como banco de perucas e banco de cadeiras de rodas.

O presidente do Rotary Club de Jandaia do Sul Marcos Araujo, agradece a todos que colaboram com os eventos e assim também colaboram com as ações que o Rotary realiza no município.