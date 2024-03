Farmácia é arrombada pela 4ª vez em Apucarana

A Ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Apucarana na manhã desta quinta-feira (21) na Avenida Dr. Munhoz da Rocha.

Conforme a PM, a equipe foi acionada a deslocar no endereço citado, onde a solicitante alegava que teria um masculino no interior da Farmácia Nissei. Diante do exposto foi deslocado com brevidade, porém ao chegar no local, o autor dos fatos já não se encontrava mais, ficando visível o dano no teto da farmácia, não sendo possível levantar o que foi levado. Foi possível observar pelo sistema de monitoramento a ação delituosa do autor, sendo reconhecido o autor, já conhecido no meio policial.

Após lavrado BOU, foi realizado patrulhamento a fim de localizar o autor dos fatos, porém até o momento sem êxito. Autor este que foi abordado algumas horas antes, e que o mesmo estaria utilizando as mesmas vestes que estava quando abordado.