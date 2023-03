Famílias de vítimas de acidente em Jandaia fazem manifesto por mais segurança

Na noite desta segunda-feira (13), dezenas de manifestantes e familiares das vítimas do acidente que resultou na morte de duas alunas e da cozinheira da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Jandaia do Sul realizaram um protesto na cidade. Munidos de faixas e balões, o grupo se concentrou na Praça do Café e seguiu em direção à Câmara Municipal, onde pediam por justiça e reforço das medidas de segurança no transporte. O acidente ocorreu na última quinta-feira (9), quando um micro-ônibus que transportava alunos e alguns funcionários da associação foi atingido em uma passagem de nível na Vila Paião. A população local clamou por medidas mais rigorosas para evitar que tragédias como essa se repitam no futuro.