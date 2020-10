Família de preso é vítima de golpe em Marumbi

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 17h10 de sexta-feira (2).

A equipe policial foi solicitada para atender uma situação de estelionato, onde um masculino teria entrado em contato com a vítima, se passando por agente penitenciário, pedindo dinheiro para pagar a tornozeleira do seu marido que se encontra preso na Delegacia de Jandaia do Sul.

No local, a equipe fez contato com a solicitante a qual relatou que semana passada o número (27) 9.XXXX-5817, entrou em contato com ela, se identificando como agente penitenciário da Cadeia de Jandaia do Sul, pedindo R$ 200,00 para trocar seu esposo de cela, onde a mesma realizou um depósito de R$ 100,00 na Lotérica para a Caixa Econômica Federal e, na data de ontem, (1) o número fez novo contato para que depositasse R$ 500,00 para o pagamento de uma tornozeleira eletrônica para que seu esposo pudesse ganhar o direito ao benefício e ela realizou o depósito na mesma conta. Após realizar o depósito, a mesma tentou fazer contato com o número de telefone, mas já havia sido bloqueada

Obs: A família encontra-se em isolamento social, por estarem com suspeita de Corona vírus, portanto foi orientado que assim que possível a mesma levasse o celular com as supostas mensagens para a Polícia Civil em Jandaia do Sul.