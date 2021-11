Pioneiro de Jandaia do Sul, pai, avô e bisavô.

Foi por muito tempo presidente da Colari, atuante junto a Apae de Jandaia do Sul desde o início e também na Igreja Católica. E ainda, foi membro da Sociedade Rural de Jandaia do Sul e vice-presidente do Sindicato Patronal.

Proprietário e fundador da Venda do Taubaté .

A família informa que o velório iniciará as 22h e o sepultamento será às 11h desta quinta-feira (11)