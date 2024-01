É com pesar que informamos o falecimento do cantor e compositor jandaiense Cesar Marques. Ele sofreu um infarto.

Cesar se apresentou no Show da Virada, na Praça do Café, no dia 31 de dezembro.

O velório acontece na Capela Mortuária a partir das 7h da manhã desta sexta-feira (5) e o sepultamento está previsto para às 17h.