Faleceu Nelson Alves de Oliveira

Velório será iniciado 15/09/2023 as 09h e sepultamento será às 10:00 de sábado (16)

Meu herói partiu para ao lado do criador Adonai 19. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado; porque tu és pó e ao pó da terra retornarás!”

(Gênesis, 3)