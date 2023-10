Faleceu Magnólia de Lima Lemes (Dona Lola)

Faleceu Magnólia de Lima Lemes, carinhosamente chamada de Dona Lola, aos 84 anos.

Trabalhou por muitos anos na cantina do Colégio Rui Barbosa na década de 80.

Velório a iniciar as 20:30h do dia 16/10 na Capela Municipal de Jandaia do Sul

Sepultamento as 14:00h do dia 17/10