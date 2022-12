Faleceu José Marques do Nascimento

Faleceu na cidade de Bauru SP, o Sr. José Marques do Nascimento, ex morador de Jandaia do Sul, mais conhecido com avestruz.

Esposo da Clarice Tartareli que trabalhava no Hospital Regional, padrasto da Michele e Daniele Tartareli.

O velório acontece nesta segunda-feira (12) na Capela Mortuária de Jandaia do Sul e o sepultamento será às 17h30 no cemitério novo.