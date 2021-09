Faleceu Isolina Pereira Ruiz (Dona Lica)

Faleceu em Santa Catarina a Senhora Isolina Pereira Ruiz, mais conhecida como Dona Lica, que morou muitos anos na Vila Rica. Era mãe do Polaco, do Carlinhos que trabalhou com o Pinga Fogo, Cida e Terezinha.

O velório acontece em Jandaia do Sul das 10 da manhã às 3 da tarde desta terça-feira (21).