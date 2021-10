Faleceu Irani Rezende de Oliveira Andrade

É com muita tristeza que comunicamos o falecimento de Irani Rezende de Oliveira Andrade, mãe do Anderson Policial Cabo Andrade, Adriano, Sandra e Selma. O corpo esta sendo velado nesta terça-feira (5) na capela de Jandaia do Sul ate as 16 horas. Depois segue para São Pedro do Ivaí onde será o sepultamento às 18 horas. Pessoa muito querida que morava próximo à Ampac. Durante muitos anos arrecadou o dízimo na comunidade