Estudantes de 26 cidades disputam o 70º JEPs de Jandaia do Sul

Nesta sexta-feira (17) a noite, o Ginásio de Esportes Osmar Panicio, foi o palco da abertura oficial da 70a edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs) – Jandaia do Sul.

A concentração dos atletas, reuniu 40 instituições de ensino da rede pública e particular, pertencentes a área do Núcleo Regional de Apucarana (NRE).

Os Jogos Escolares do Paraná reúnem 30 mil alunos atletas dos 12 aos 17 anos. Ao todo, estão envolvidos no evento 198 municípios, 658 instituições federais e estaduais além de 199 colégios particulares.

2ª FASE REGIONAL – 17 a 22 de maio – Rio Negro, Jandaia do Sul, Barbosa Ferraz,Capitão Leônidas Marques, Tuneiras do Oeste, Assaí, Nova Esperança do Sudoeste, BoaEsperança, Irati, Jardim Alegre, Quedas do Iguaçu, Santa Cruz Monte Castelo, Sertanópolis, Imbituva, Nova Tebas e Sengés