Estelionatário utiliza falsa rifa para aplicar golpe em Kaloré

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Kaloré neste sábado (25).

Conforme a PM, compareceu no destacamento de polícia militar o Sr. relatando que comprou números de rifas de um vendedor e que este disse que posteriormente ele receberia um link de um grupo de WhatsApp para ingressar em grupo para acompanhar os resultados da rifa.

A vítima informou que recebeu uma ligação dizendo que ele havia ganhado e então uma pessoa ligou para ele pelo WhatsApp e então pediu para que realizasse algumas operações no aparelho e, em dado momento, o aparelho desligou.

Ao ligar o aparelho, a vítima notou que não tinha mais acesso a sua conta do WhatsApp, galeria de fotos e e-mail. Logo após, percebeu que pessoas conhecidas que ele tinha no contato do aparelho começaram a receber mensagens, sendo que nelas, o estelionatário se passando por ele, pedia dinheiro emprestado.