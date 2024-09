Estelionatário formata celular da vítima remotamente após limpar contas bancárias

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 18h46 desta sexta-feira (13).

Conforme a PM, compareceu a unidade policial a vítima, relatando que sofreu um golpe digital quando estava negociando um objeto numa rede social, o qual estava negociando comprar um aparelho de ar condicionado com o indivíduo intitulado, o qual disse que trabalhava para uma empresa de ar condicionado.

No momento em que as partes acertaram o negócio, o falso vendedor enviou um link digital a vítima para formalizar o negócio.

Quando a vítima acessou o link, o criminoso instalou remotamente em seu celular um aplicativo passando a ter acesso a todos os aplicativos do celular da vítima e acessou as contas bancárias, vindo a transferir da agência da Caixa Econômica Federal o valor de R$ 2.700,00 e da agência do Bradesco o valor de R$ 1.000,00.

Após realizar tais transferências, o criminoso formatou o aparelho da vítima não sendo possível visualizar para onde o dinheiro foi transferido.