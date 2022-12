Estância Moretti recebe visita ilustre

Nesse final de semana, tivemos a honra de receber na Cachaçaria Estância Moretti, nossos amigos e conhecedores de Cachaça, o TEN. Sobrinho e da Fernanda

das cachaças TEN E IIKIBUM.

Sobrinho, com uma ampla experiencia mundial, conhecendo mais de 100 países ao longo de 20 anos, voltou ao Brasil trazendo na sua bagagem, aventuras, historias e o desejo de produzir um destilado de excelência, assim nascendo as cachaças TEN e IIKIBUN, cachaças cheias de aromas e sensações, com influências de todo o mundo, mas com fortes raízes brasileiras.

Fernanda Melo, Paraibana, cheia de sotaque e com uma missão incrível, em trazer essa cultura originalmente brasileira, através da Confraria da Ladada, canal conhecido no meio de produtores e degustadores de cachaça de todo o Brasil.

Foi um final de semana de muitas risadas, troca de experiências e com o assunto principal, a Cachaça Brasileira.

Muito obrigado, Fernanda e Ten Sobrinho, por acreditar em nossa cultura, movimentar a economia, levando muito conhecimento e nos proporcionando experiências incríveis.