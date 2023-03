Está sendo julgado em Jandaia o advogado acusado de matar Maurinho em 2020

O advogado Ricardo Sanches Vieira, de 40 anos, está sendo julgado nesta quarta-feira (22) pelo assassinato a tiros de Mauro Lucas da Costa ocorrido em Jandaia do Sul, no dia 21/04/2020. Conforme testemunhas ouvidas pelo Ministério Público, o crime aconteceu após uma briga entre o advogado e sua namorada em uma festa, em que Mauro teria tentado separar a discussão. O acusado teria agredido a moça e, depois, retornou ao local, começando uma discussão com a vítima que culminou nos disparos fatais.

