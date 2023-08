Escola Santa Maria está na fase final dos Jogos Escolares do Paraná

A Escola Santa Maria está em uma emocionante jornada esportiva, alcançando a fase final dos Jogos Escolares do Paraná, que estão sendo realizados em Apucarana. Essa conquista é fruto do trabalho árduo, dedicação e talento dos estudantes atletas que representam a instituição com orgulho e determinação.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma competição muito prestigiada e disputada, envolvendo diversas escolas de todo o estado. A escola Santa Maria demonstrou sua excelência esportiva ao se destacar nas etapas classificatórias e, agora, tem a oportunidade de brilhar ainda mais na fase final.Independentemente do resultado que venha a ocorrer na fase final dos Jogos Escolares do Paraná, a Escola Santa Maria já é uma vencedora, pois representou seu nome com garra, honra e esportividade. A experiência adquirida nesta competição será inestimável para o crescimento pessoal e esportivo dos jovens atletas, que certamente levarão consigo o aprendizado e as lembranças desse momento único em suas vidas. Que todos os envolvidos na Escola Santa Maria se orgulhem de seu desempenho e que continuem a ser inspiração para outras escolas e estudantes, mostrando que a dedicação e a paixão pelo esporte são elementos essenciais para alcançar grandes conquistas. Que o espírito esportivo perdure na escola, incentivando futuras gerações a buscarem seus sonhos e a enfrentarem desafios com coragem e perseverança. Boa sorte aos atletas da Escola Santa Maria nesta fase final dos Jogos Escolares do Paraná em Apucarana!