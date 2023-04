Escola Santa Maria “C” também foi campeão dos Jogos Escolares Fase Municipal

A Escola Santa Maria conquistou ontem (24), alémdo bicampeonato dos jogos escolares com a equipe do Futsal Masculino “B”, também foi campeão com o Futsal Masculino “C”.

O “Santinha C” venceu também o Colégio Passionista São José por 5×2 e ergueu a taça pela primeira vez. Nas últimas 4 edições, a escola havia conquistado apenas um vice.

“Hoje foi o dia de coroar nosso trabalho com estes meninos, conquistando o que treinaram e sonharam e isso me deixa muito feliz. O nosso “Santinha C” será a base para o futuro, onde estamos incentivando, treinando e pegando gosto pelo futsal. Gostaria de parabenizar a todos pelo trabalho, em especial ao Élcio, Jairo, Enzo e Matheus por se dedicarem em treinar essa garotada que vai fazer história ainda por nossa escola,” disse André Saddi.